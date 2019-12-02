هل يُحقق ياسر القحطاني أمنية عمر السومة ؟

المواطن - محمد سمعه

توجه السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، بطلب خاص إلى النجم المعتزل ياسر القحطاني لاعب الهلال السابق، وذلك على خلفية حضور السومة لمهرجان اعتزال القناص الذي أُقيم أمس الأحد.

وكان عمر السومة طالب ياسر القحطاني خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية بعدم ابتعاده عن مجال الرياضة والكرة السعودية، والبقاء في الوسط لدعم الهلال والأخضر.

وأكد السومة أن ياسر القحطاني مثلًا أعلى يحتذي به جميع اللاعبين، مضيفًا أن بقاءه في المجال الرياضي مكسب مهم للكرة السعودية.

ولم يُوضح ياسر القحطاني ماذا سيفعل بعد الاعتزال حيث لم يُلمح من قبل للعمل سواء في مجال التدريب أو في المجال الإداري.

يذكر أن السومة لم يشارك في مباراة اعتزال ياسر القحطاني، وذلك بسبب إصابته بالفتاق الرياضي التي تعرض لها مؤخرًا حيث سيخضع لعملية جراحية في ألمانيا خلال الفترة المقبلة للتخلص من الفتاق.

وشهدت مباراة اعتزال ياسر القحطاني مشاركة العديد من النجوم العالميين، ومنهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، صامويل إيتو، عمر عبدالرحمن عموري، نيكولاس ميليسي، عمر السومة، وحسين عبدالغني وغيرهم.

وكانت مباراة اعتزال ياسر القحطاني بين فريق Y20 ونادي الهلال، التي أُقيمت في “محيط الرعب”، انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 5/ 4.