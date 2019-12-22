هل يُسجل كريستيانو رونالدو هدفه الثالث في السعودية ؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي للمشاركة اليوم ضد نادي لاتسيو وذلك ضمن مباراة السوبر الإيطالي المقرر إقامتها على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويطمح رونالدو إلى إحراز ثالث أهدافه على الأراضي السعودية، حيث سجل هدفه الأول في ملعب الملك فهد الدولي خلال مباراة الهلال ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مهرجان اعتزال النجم سامي الجابر في عام 2008.

أما الهدف الثاني فكان في شباك ميلان في السوبر الإيطالي الذي أُقيم في جدة في يناير الماضي، ووقتها فاز اليوفي على ميلان بهدف دون رد.

وستُقام مباراة السوبر الإيطالي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، وتُنقل عبر القناة الرياضية السعودية.

من ناحية أخرى، أبدى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، قلقه وذلك قبل خوض مباراة لاتسيو اليوم الأحد في مباراة السوبر الإيطالي في الرياض.

ونقل حساب يوفنتوس الرسمي عبر تويتر تصريحات ساري الذي قال: لا يزال هناك لاعبون في اليوفي يشعرون بالإرهاق بعد مباراة سامبدوريا، هذا شيء مُقلق ولكن لدي شعور قوي وإيجابي عن مباراة اليوم، المباراة هي بمثابة نهائي ويجب أن يتم الاستعداد لها.

وأضاف ساري: سيغيب عن يوفنتوس جورجيو كيليني وسامي خضيرة … وتشيزني يتحسن بشكل جيد وآخرون كذلك.

وتابع ساري: نعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية حتى لا ندفع الثمن، ولاتسيو فريق قوي بدنيًا وفنيًا، وغدًا قد يُسببون لنا خطورة كبيرة للغاية.

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