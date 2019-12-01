هل يُسمح بالزينة عند التقاط صورة البطاقة؟

المواطن - الرياض

ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن السماح للمرأة بالزينة عند التقاط صورة بطاقة الهوية.

وقالت الأحوال عبر العناية بالعملاء بموقع “تويتر”: إن هناك شروطًا للصورة لديها، منها أن تكون ذات خلفية بيضاء، وبدون نظارات أو عدسات، مع تغطية شعر الرأس.

وضمن الشروط أيضًا، يجب أن تكون الصورة حديثة وملونة، ويسمح بزينة خفيفة.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.