هنا أسماء المؤهلين لجائزة مزاين الإبل فئة صفر الفحل وإنتاجه

المواطن - الرياض

تستعرض اللجان التحكيمية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، يوم غد الأربعاء، فئة الفحل وإنتاجه، اللون صفر، بمشاركة سبعة ملاك تم تأهيلهم إلى المراحل النهائية، وهم: بخيت مانع دعيج الشكرة، دبيان معيض دبيان السبيعي، ضيف الله حجيلان المطيري، ناصر علي عبيد العجمي، سلطان محمد علي السبيعي، زعل عبيد رفاعي الديحاني، وعبدالله فهد عبدالله بن ضبية.

من جانب آخر استقبلت لجان التحكيم الأولية، المشاركين القادمين إلى المهرجان في لون “المجاهيم”، وأهلت سبعة مشاركين، وهم: المجمول سالم المجمول الدوسري، بادي بداح عواد الدوسري، سالم هادي مسعود المري، عبيد محمد عبيد العامري، محمد شعف وقيان الدوسري، محمد عبدالله الفصام الدوسري، ومسلم عوض شعران المنهالي.

يُذكر أنَّ المهرجان انطلق يوم الأحد الماضي 15 ديسمبر 2019، ويستمر حتى السبت 18 يناير 2020، بالصياهد الجنوبية، 140 كيلومترًا شمال شرقي الرياض.