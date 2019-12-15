هنا توقعات الأرصاد لطقس #المملكة خلال الساعات المقبلة

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على عدة مناطق، يستمر حتى مساء يوم غد الاثنين.

طقس الشرقية:

وفي الشرقية، نبهت الأرصاد من أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساء يوم غد الاثنين.

طقس الشمالية:

أما في الشمالية، فنبهت الأرصاد من أتربة وأمطار مع رياح سطحية نشطة على العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر حتى الثانية ظهر يوم غد الاثنين.

طقس تبوك:

وبالنسبة إلى طقس تبوك، فحذرت الأرصاد من أمطار رعدية وتدنٍّ في الرؤية، يستمر حتى الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الأحد على مناطق البدع وتبوك وتيماء وحقل وضباء.

طقس مكة المكرمة:

في سياق متصل، تتعرض منطقة مكة المكرمة وبحرة وجدة وخليص لأمطار خفيفة حتى منتصف ليل اليوم.

طقس الرياض:

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا على مناطق الحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة وتميم ورماح وشقراء وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ومرات ووادي الدواسر.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية تسبب تدنيًا في مدى الرؤية، وتستمر حتى مساء يوم غد الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء يوم غد الاثنين.

طقس غير مستقر غدًا:

وتوقعت الأرصاد بشأن طقس يوم غد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض والجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق القصيم وتبوك وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها وجنوب غربها.