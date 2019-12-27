هنري: ليفربول يستطيع تكرار دوري أرسنال الذهبي

المواطن - مروة نبيل

أكد النجم الفرنسي تييري هنري أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول يستطيع السير على خُطى أرسنال وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، دون التعرض لأي هزيمة.

وفاز ليفربول بالأمس على ليستر سيتي، ليُحقق انتصاره الـ17 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن، حيث لم يتعثر إلا مرة واحدة بالتعادل مع مانشستر يونايتد.

وكان الفريق الوحيد المتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم من دون هزيمة “الدوري الذهبي” هو أرسنال، خلال موسم 2003/2004، عندما حقق 90 نقطة من 26 انتصارًا و12 تعادلًا، دون أي خسارة.

وقال هنري: “بالنسبة لي ما حدث أمام ليستر هو بيان واضح، فأن تأتي إلى هنا وتحقق الانتصار وبصورة مميزة، فالأمر يتعلق بمتى سيتوج ليفربول بالدوري وليس هل سيتوج بالدوري؟ أعتقد أنهم سيتوجون باللقب”.

وتابع: “سأذهب أبعد من ذلك، ليس لقيامي بذلك مع أرسنال من قبل، ولكن السؤال أيضًا هل سينهون الموسم بدون هزيمة؟ أعتقد أن هذا الفريق قادر على تفادي الهزيمة، وسيكون السؤال أيضًا من سيهزمهم أولًا، لأني أعتقد مرة أخرى أنهم سيفوزون بالدوري”.

وتابع النجم الفرنسي تصريحاته قائلًا: “ليفربول فوق الجميع هذا العام، ومع جدولة المباريات التي مروا بها مؤخرًا، وقدرتهم على القدوم إلى هنا وتوسيع الفارق، أعتقد أن الأمر حسم”.

واختتم هنري تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية: “هم فريق رائع وثقتهم في النفس عالية، لم يخسروا الكثير من المباريات في آخر 18 شهرًا، يملكون الخبرة والجودة للحفاظ على تركيزهم وإنجاز مهمتهم”.

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