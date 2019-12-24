هواتف سامسونج تتفوق على آبل وهواوي

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أظهر تقرير جديد بأن هاتف (جالاكسي إس10) Galaxy S10 من شركة سامسونج كان الأسرع في نقل بيانات تقريبًا في جميع الأسواق، متفوقًا على الهواتف الرائدة من شركات، مثل آبل، وهواوي.

ونشرت شركة Ookla – المطورة لتطبيق قياس سرعة الإنترنت الشهير Speedtest – التقريرَ وهو يركز على البيانات التي جمعها التطبيق خلال الربع الثالث من عام 2019. وقد قارن سرعات البيانات لثلاثة هواتف: (جالاكسي إس10)، و(آيفون 10إس) من آبل، و(ميت 20 برو) من هواوي في 15 سوقًا لتقرير متوسط سرعات البيانات.

وشملت الأسواق التي ركز عليها التقرير كلًا من أستراليا، والبرازيل، وكندا، الصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، واليابان، ونيجيريا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير – الذي نشرته شركة Ookla قبل أيام – فإن هاتف (جالاكسي إس10) تفوق على هاتفي (ميت 20 برو) و(آيفون 10إس) من ناحية متوسط سرعات البيانات في جميع الأسواق، باستثناء فرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، مع الإشارة إلى أن البيانات التي جُمعت من نيجيريا لم تتضمن إلا هاتف (آيفون 10إس).

وكانت هواتف سامسونج الأسرع في الولايات المتحدة، وكانت بيانات تطبيق Speedtest قد أظهرت الشهر الماضي أن هاتفي (جالاكسي إس8)، و(جالاكسي نوت 9) كانا هاتفا أندرويد الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة. كما أظهر بيانات التطبيق الأخيرة أن هاتف (جالاكسي إس10 5جي) Galaxy S10 5G حقق سرعات أعلى في شبكات الجيل الخامس مقارنة بهاتف (ميت 20 برو) وذلك في كل سوق يوفر هذه الشبكات باستثناء الصين.

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