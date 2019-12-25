هواتف هواوي بلا تطبيقات غوغل قريبًا

المواطن - متابعة

قالت شركة هواوي الصينية إنها تعتزم قريباً استبدال التطبيقات التي تطورها شركة غوغل في هواتفها، بأخرى تصنعها هي بنفسها.

ومن تطبيقات التي ستغادر هواتف هواوي خدمة غوغل للبريد الإلكتروني “جيميل” وغوغل ماب (الخرائط)، والتطبيق الخاص بالمدفوعات.

وحسبما أفادت صحيفة “إيكونومك تايمز” الهندية على موقعها الإلكتروني، فقد أشار إلى التطورات الوشيكة أحد المسؤولين في الشركة الصينية العملاقة.

وقال مدير “هواوي” في الهند شارلز بينغ، إن الشركة ابتكرت نظام “إتش إم إس”، مشيرا إلى أبرز التطبيقات في هذا النظام ستكون من صنع “هواوي” مثل تلك الخاصة بالرسائل والمدفوعات والتنقل والألعاب.

وأضاف بينغ أن المستهلكين لن يروا فرقا بين النظام الجديد والتطبيقات التي يتيحها وتلك التي يعرضها “غوغل”.

لكن المسؤول التنفيذي أكد أن الأمر ليس سهلاً، معتبراً إياه “تحدياً يحاول مطورو الشركة تجاوزه”.

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