هوساوي: النصر قوي دفاعيًا.. ويحتاج العمل على اللمسة الأخيرة
مؤكدًا أنه يفرض أسلوبه أمام الفرق

هوساوي: النصر قوي دفاعيًا.. ويحتاج العمل على اللمسة الأخيرة

2019/12/20
الساعة 11:37 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أشاد مدافع الهلال والمنتخب السعودي السابق، أسامة هوساوي بالأداء الذي يُقدمه النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أسامة هوساوي: “فريق النصر اعتاد فرض أسلوبه هجوميًا على أغلب الفرق التي يواجهها، ويعيب على النصر عدم إنهاء الهجمات الكثيرة بشكل سليم”.

وتابع المدافع الهلالي السابق: “حارس النصر لا يتعرض للعديد من الهجمات لقوة خط الدفاع.. البرازيلي مايكون يمتاز بالقوة البدنية وقائد في الفريق”.

واختتم هوساوي تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “إضاعة فرص النصر يتحمله الجميع ويجب على فيتوريا العمل على اللمسة الأخيرة”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على العدالة بالأمس بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ12، ليُعزز صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة.

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