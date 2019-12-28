هولندا تتخلى عن اسمها في 2020
ستحتفظ باسمها الرسمي

هولندا تتخلى عن اسمها في 2020

2019/12/28
الساعة 11:09 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قررت هولندا تغيير اسمها في 2020، إلى الأراضي المنخفضة، حيث ستسقط الاسم رسميًّا اعتبارًا من شهر يناير المقبل، من جميع المنشورات والمواد التسويقية.

تقع الدولة الأوروبية شمال غربي قارة أوروبا، ويعرفها الكثيرون لاسيما العرب باسم هولندا، إلا أن اسمها الرسمي هو Netherlands أو الأراضي المنخفضة، وبالتالي سيُشار إلى البلاد باسمها الرسمي فقط، ولن تتمكن الشركات والسفارات والوزارات والجامعات إلا من الرجوع إلى الدولة باستخدام اسم Netherlands.

وتتألف الأراضي المنخفضة من 12 مقاطعة، هما الأراضي المنخفضة الشمالية (هولندا الشمالية سابقًا) والتي تضم مدينتي أمستردام وهارلم، والأراضي المنخفضة جنوبيًّا (هولندا الجنوبية سابقًا) والتي تضم مدن لاهاي وروتردام ولايدن.

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