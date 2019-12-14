هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُقدم الحماية الكاملة للمُبلغين عن قضايا الفساد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُقدم الحماية الكاملة للمُبلغين عن قضايا الفساد

2019/12/14
الساعة 11:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هيئة مكافحة الفساد
المواطن -علا البابلي

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن الهيئة تقوم بتوفير كافة أنواع الحماية اللازمة للمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن أي حوادث فساد موجودة في المملكة.

وأكد عبد الرحمن العجلان أن ذلك قد جاء بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بحماية كل المبلغين عن حوادث الفساد، وأنه لا يتم الانتقاص من أي مميزات يحصل عليها من عمله وتقديم الحماية الكاملة لها.

وأكد أيضاً أن الهيئة تعمل بدورها على حماية المبلغين منذ أن بدأت في عملها من سنوات، حيث إن الملك سلمان، حفظه الله، أكد على ضرورة أن تخلو المملكة من أي نوع من أنواع الفساد، وأن تكون المملكة من أولى الدول التي تحارب الفساد.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في عملها وتعمل على استرداد أي نوع من التعديات وتقديم الحماية الكاملة للمبلغين.

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