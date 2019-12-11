هيئة الرياضة تطرح تذاكر السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامتها بين ناديي يوفنتوس ولاتسيو في المملكة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأكد الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر تويتر، أن تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي مُتاحة على موقع تذاكر السعودية.

ومن المقرر إقامة مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم 22 ديسمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي آخر مباراة بين اليوفي ولاتسيو، فاز الأخير في الدوري الإيطالي بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري يوم السبت الماضي.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يحتضن ملعب الجوهرة المشعة منافسات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 لـ12 يناير بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ويُقام رالي داكار السعودية من 5 لـ17 يناير، وستكون البداية من جدة والختام في القدية.