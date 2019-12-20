هيئة الرياضة تُصحح خطأ قاتلًا وقعت فيه الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

نجحت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصحيح الأخطاء القاتلة، التي سبق للأندية السعودية الوقوع فيها عند التعاقد مع لاعبين أجانب.

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: في السابق سمعة الكرة السعودية كانت سيئة للغاية، وعندما يأتي عرض من نادٍ سعودي للاعب عالمي أو مدرب عالمي كان يرفض لأنه يعلم بأنه لن يحصل على مستحقاته، ولكن ما نجح في تبييض سمعة الكرة السعودية، هي مكرمة ولي العهد التي سددت كافة ديون الأندية خارجيًّا بجانب عمل هيئة الرياضة المميز.

تركي الغامدي : في السابق العقود بين النادي واللاعب يكون الاقوى اللاعب الاجنبي .. الان هيئة الرياضة تقوم بعمل عمل كبير وهي حريصة على الاندية السعودية و تتابعها #سوالف_رياضية #النصر #الهلال #الاتحاد #الاهلي #الشباب pic.twitter.com/fIVQhWT912 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 20, 2019

وأضاف تركي الغامدي: رغم مجهود هيئة الرياضة ورقابتها لإدارات الأندية لكننا لا نزال نجد عبثًا إداريًّا بالأندية السعودية، وهيئة الرياضة تُراقب من وقت لآخر، وهذا يُحسب لها؛ لأنها تعمل على تصحيح أخطاء إدارات الأندية.

وتابع الغامدي: هيئة الرياضة نجحت في وضع السعودية على خارطة الأحداث الرياضية العالمية والمميزة، اليوم تجد المملكة تستضيف السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني وأحداث أخرى، نجحت فيها وفي تنظيمها، كل الشكر حقيقة لهيئة الرياضة.

وكانت تقارير صحافية قالت: إن نادي الاتحاد عليه ديون لمدربين ولاعبين سابقين تصل إلى 17 مليون يورو، كما فسخ الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والمغربي مروان دا كوستا عقودهما مع الاتحاد؛ بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية.

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