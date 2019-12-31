هيئة الرياضة في مواسم السعودية.. بطولات وفعاليات كبرى

المواطن - مروة نبيل

نظمت الهيئة العامة للرياضة العديد من البطولات والفعاليات الكبرى في مواسم السعودية المختلفة، خلال منافسات عام 2019.

هيئة الرياضة في مواسم السعودية:

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، عن أبرز البطولات والفعاليات التي نظمتها الهيئة، ومنها؛ سباق الفورمولا إي، نزال الدرعية التاريخي، مهرجان الدرعية للفروسية وكأس الدرعية للتنس في موسم الدرعية.

وقامت الهيئة العامة للرياضة بتنظيم أكثر من حدث في موسم الشرقية، ومنها: نزال الأبطال، عرض الدراجات النارية، سباق الفورمولا 1 للزوارق، بطولة المملكة للقوارب الشراعية، تحدي حفر الباطن للدرفت وبطولة الأحساء لفرق الأحياء.

وفي موسم رمضان، استضافت الهيئة العامة للرياضة العديد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، ونظمت بطولات في كل من كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة وكرة القدم الصالات.

وقامت الهيئة العامة للرياضة بتنظيم عدة بطولات في موسم جدة، ومنها بطولة ببجي PUBG، بطولة ركوب الأمواج، البطولة المفتوحة لكرة السلة، بطولة كرة الطائرة الشاطئية، البطولة الدولية للصيد، البطولة السعودية الدولية للقفز المظلي وفعالية الشاطئ.

تابعنا على تواصل معنا على