هيئة #الرياض تحذر من خطر الإرهاب والفكر المتطرف

المواطن - الرياض

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عددًا من المعارض التوعوية والوقائية الدائمة والمتنقلة من خلال استقبال طلاب وطالبات التعليم العام والمعاهد والكليات في مدينة الرياض ومحافظاتها حيث بلغ عدد المعارض الدائمة في مراكز وهيئات المحافظات ١٨ معرضًا.

إضافة إلى معارض متنقلة في المجمعات التعليمية والأماكن العامة والتي أقيمت في ٦٥ موقعًا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، كما استفاد من المعارض المتنقلة والثابتة 27,000 مستفيد.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب والتحذير من الجرائم الإلكترونية وجريمة الابتزاز وسبل الوقاية منها، كما تم توزيع هدايا من إصدارات الرئاسة العامة.

يُذكر أن هذه المعارض شهدت تفاعلًا وإقبالًا من الجمهور.

وتأتي هذه البرامج التوعوية والوقائية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.