واتساب يتوقف على بعض الهواتف بعد أيام

المواطن - متابعة

قالت صحيفة الديلي إكسبريس البريطانية: إن هناك عددًا كبيرًا من الهواتف سيدخل ضمن قائمة الممنوعين من العمل على منصة واتساب اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري.

أكدت الصحيفة، أن خدمة واتساب ستتوقف بحلول 1 فبراير 2020، على هواتف آيفون، التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من “آي أو إس 7″، وهواتف الأندرويد بإصدار أقل من “أندرويد 2.3.7″، ولن يتمكن أي شخص يحمل هاتفًا يعمل بنظام تشغيل “ويندوز فون” من استخدام “واتساب”، اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح واتساب أن الدافع وراء هذا القرار إيقاف دعم تلك الهواتف القديمة، حتى يتم تركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية العظمى من الناس.

وأضاف: على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءًا مهمًّا منا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل.

ولفت واتساب إلى أن هذا القرار لم يكن سهلًا، لكنه الصائب من أجل منح الناس طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب.