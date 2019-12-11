واتساب يتوقف عن العمل نهائيًا على هذه الهواتف

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت شركة واتساب، أن تطبيق المراسلة سيتوقف عن العمل على بعض من الهواتف الذكية هذا الشهر.

بحسب صحيفة ميرور البريطانية، لن يتمكن أي شخص يحمل هاتفًا بنظام تشغيل ويندوز فون من الدخول على تطبيق المراسلة واتساب، بعد 31 ديسمبر 2019، كما سيتوقف أيضًا عن العمل على العديد من هواتف الأندرويد الذكية وأجهزة آيفون أيضًا في الأشهر القادمة.

اعتبارًا من 1 فبراير، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات أندرويد 2.3.7 أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، وكذلك أيضًا مستخدمو أجهزة الآيفون التي تعمل على نظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم.

حفظ الدردشة:

إذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام ويندوز، ولا تريد أن تفقد كل محادثاتك في 31 ديسمبر، فلحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة إلى حد ما لحفظ الدردشة الخاصة بك.

افتح الدردشة، واضغط على Group Info، مرر للأسفل وانقر على Export Chat، ستحصل بعد ذلك على خيار تنزيل الدردشة مع أو دون وسائط.