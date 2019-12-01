واس تطلق حسابها الاقتصادي

المواطن - واس

أطلقت وكالة الأنباء السعودية -واس – حسابها الاقتصادي الجديد على منصة تويتر، لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في المجال الاقتصادي، بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعزز وصول رسالة المملكة إلى العالم.

ويهدف حساب واس الاقتصادي إلى إثراء المحتوى الإخباري بالمواد الاقتصادية التي تلبي اهتمامات المتلقين وتجعلهم متابعين للشأن السعودي على مدار الساعة، وتصنع مجالًا جديدًا من التفاعل مع الرسالة الإعلامية.

يأتي ذلك بالتزامن مع رئاسة المملكة لقمة مجموعة دول العشرين اعتبارا من اليوم.