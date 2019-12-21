واشنطن: اتفاق أردوغان والسراج مستفز

المواطن- متابعة

قال مسؤول أمريكي: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، استفزازية وتثير قلق واشنطن، كما أنها لا تُجدي نفعًا.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المسؤول الأمريكي هو مصدر كبير في وزارة الخارجية، ولم يتم الكشف عن اسمه، وأوضح أن الولايات المتحدة تلتقي مع جميع الأطراف الفاعلة في النزاع الليبي، في إطار مساعيها لإيجاد حل للأزمة.

وفي أواخر نوفمبر، وقع أردوغان والسراج، اتفاقيتين، إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط، والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضًا قاطعًا من جانب مصر واليونان وقبرص.

ومهدت حكومة السراج الطريق أمام تدخل عسكري تركي في ليبيا، الخميس، عندما أعلنت أنها صادقت على اتفاق للتعاون الأمني مع تركيا.

وكانت روسيا، أعربت عن ما وصفته بـ قلقها البالغ، إزاء احتمال نقل تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا.

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