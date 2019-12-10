واشنطن تتوعد موسكو قبل الانتخابات

المواطن - متابعة

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2020.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في واشنطن: “كنت واضحًا في شأن التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض”.

وأضاف: “قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا، إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي إجراءات لتقويض عمليتنا الديمقراطية فسنرد”.

وأجمعت وكالات الاستخبارات الأمريكية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب العام 2016. وبرزت أخيرًا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددًا في انتخابات 2020.

وتابع بومبيو: “إن إدارة ترامب ستعمل دائمًا لحماية استحقاقاتنا الانتخابية”.