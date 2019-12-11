واشنطن تعاقب شركة إيرانية نقلت أسلحة فتاكة لـ #اليمن

المواطن - متابعة

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، استمرار بلاده في حملة الضغط التي تشنها ضد إيران من خلال العقوبات، معلنًا فرض عقوبات بحق شركة نقل جوي إيرانية نقلت أسلحة إلى اليمن.

وأوضح بومبيو أنه تم فرض عقوبات على شركة الشحن والطيران الإيرانية؛ بسبب نقل مساعدات فتاكة من إيران إلى اليمن ونشر أسلحة الدمار الشامل، لتتسع العقوبات على إيران بعد ضم شركة طيران “ماهان” وأسطول طائراتها.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة استهدفت ثلاثة من وكلاء المبيعات العامة لشركة “ماهان إير” حول الدور الذي لعبته شركة الطيران في انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما تشارك شبكة شحن إيرانية في تهريب المساعدات الفتاكة من إيران إلى اليمن.