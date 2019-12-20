واشنطن: سنبذل قصارى جهدنا لكبح السلوك الإيراني الخبيث

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها ستبذل قصارى جهدها لكبح السلوك الإيراني الخبيث، إذا استمرت طهران في سياستها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، بحسب الوكالة الأمريكية صوت أمريكا.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن إدارة ترامب ترفض أيضًا استخدام إيران لسياسة حافة الهاوية، يُقصد بها تحقيق مكاسب معيّنة من طريق تصعيد أزمة دولية ما، من أجل تطبيع سلوكها المزعزع للاستقرار.

ووصف السفير الإيراني، ماجد تاخت رافانشي، عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات غير مشروطة بأنه مخادع، قائلًا: إن واشنطن تريد الدخول في حوار من موقع قوة، والحفاظ على العقوبات الاقتصادية، وليس من منطلق المساواة بين البلدين، متابعًا: إيران لا تتفاوض تحت تهديد السيف.

وكانت قد بلغت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ذروتها منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الصفقة النووية لطهران في مايو 2018، وكان الانسحاب والعقوبات التي أعيد فرضها على طهران مدمرة لاقتصاد البلاد الذي يعاني منذ فترة طويلة، كما يواجه روحاني انتقادات متزايدة من المواطنين الإيرانيين.

يُذكر أن وكالة رويترز أفادت بظهور تقرير أمريكي يوثق وجود أدلة جديدة تظهر أن استهداف منشأتي أرامكو في بقيق وخريص منتصف سبتمبر الماضي، جاء من الشمال وهو ما يؤكد ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي عقب الهجوم.

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