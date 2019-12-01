ورشة عمل عن مشاريع المراكز الشبابية بالبرك

المواطن - محمد الغبيشي - البرك

نظمت بلدية محافظة البرك التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم الأحد، وبحضور وكيل محافظة البرك عبدالله الحقباني، ورشة عمل تحت عنوان “مشاريع المراكز الشبابية”، وذلك في مقر المركز الحضاري بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية المهندس عبدالله الرياعي: إن هذه الورشة تأتي ضمن حزمة مشاريع المشهد الحضري التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مضيفًا أن أمين عسير، الدكتور وليد الحميدي، وجه بلدية محافظة البرك بتنفيذ ورشة عمل عن المراكز الشبابية كأحد محاور المشهد الحضري.

وتابع الرياعي أنه حضر الورشة عدد كبير من شباب وشابات المحافظة لإبداء آرائهم، وتقديم مقترحاتهم، وأفكارهم حول تلك المراكز حتى تتحقق الأهداف المرسومة، حيث قدم الورشة المشرف التربوي عبده بن يحيى الصبيحي المشرف بمكتب التعليم بمحافظة البرك.