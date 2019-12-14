وزارة التعليم توضح مهام المرشد الطلابي في تهيئة الطالب للاختبارات

المواطن -علا البابلي

أعلنت وزارة التعليم العام بالمملكة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن المهام التي يُمكن أن يقوم بها المرشد الطلابي لتهيئة الطلاب للاختبارات الرسمية.

وقد تمثلت أهم المهام المطلوبة في إنفوجرافيك نشرته الوزارة عن أهمية إعداد برامج خاصة بتهيئة الطلاب للاختبارات الدورية في وتحفيزهم وبث روح المنافسة بينهم للحصول على أفضل النتائج.

كما تضمن الإنفوجرافيك أيضاً أن تكون هناك جلسات إرشاد جماعي للطلاب وكذلك توفير جلسات إرشاد فردي للطلاب الذين يحتاجون ذلك.

كما أكدت الوزارة على ضرورة أن يكون هناك تفعيل جيد للبرامج التي تتعامل مع الطلاب المتأخرين دراسياً، وذلك حرصاً من الوزارة على تنمية مستوى جميع الطلاب.

وكذلك حرصت الوزارة أيضاً على ضرورة متابعة المستوى الدوري للطالب وتقييمه وتحديد نقاط القوة والضعف لديه والعمل على دعم نقاط الضعف وتأهيله للمستوى المطلوب.

كما أكدت الوزارة على دور الأسرة الهام في دعم الطلاب، فالأسرة عليها دور في غاية الأهمية في متابعة المستوى الدراسي للطالب وخاصة المتابعة في مرحلة ما قبل الاختبارات.

وتقوم الوزارة بنشر هذه البرامج قبل تحديد موعد الاختبارات وذلك بهدف الحصول على أعلى مستوى ممكن لجميع الطلاب.