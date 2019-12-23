وزارة الثقافة تُطلق شعار معرض الرياض الدولي للكتاب

وزارة الثقافة تُطلق شعار معرض الرياض الدولي للكتاب

2019/12/23
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فيثقافة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الثقافة شعارًا خاصًا بمعرض الرياض الدولي للكتاب يُعبر عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه.

وتضمّن الشعار تحويرًا لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، وتم مزج هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.

وبدأت وزارة الثقافة تحضيراتها للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب والتي تعد الدورة الأولى التي ستشرف فيها الوزارة على المعرض، وسيقام المعرض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م وقد صممت الوزارة برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يترجم الحراك الثقافي الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات الإبداعية.

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