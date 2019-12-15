وزارة الحرس الوطني تعلن توفر #وظائف على بند الأجور
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وزارة الحرس الوطني تعلن توفر #وظائف على بند الأجور

2019/12/15
الساعة 12:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور.

الشروط المطلوبة للتعيين:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

اجتياز المقابلة الشخصية .

أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم علية في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية .

الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري.

الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وان تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل .

سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة .

أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) .

وظيفة سائق تتطلب الحصول على رخصة قيادة

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أنه لمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).

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احمد
ضيف
احمد

ياليت يسجلون المتقاعدين من قطاعهم الوالد متقاعد من الحرس وراتبه ضعيف ويبحث عن وظيفة لو خصصوا السواقه للمتقاعدين افضل

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