وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف إدارية وفنية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم لشغل (8) وظائف إدارية وفنية للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية والفنية) من المرتبة الخامسة حتى الثامنة على النحو التالي:

1- المرتبة الخامسة (وظيفة واحدة للرجال)

2- المرتبة السادسة (4 وظائف للرجال)

3- المرتبة السابعة (وظيفتين للرجال)

4- المرتبة الثامنة (وظيفة واحدة للرجال)

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

2- خريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

3- خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

4- خريجي الدرجة الجامعية (درجة الماجستير) (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

5- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

6- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

7- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

8- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

9- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

10- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

تاريخ التقديم :-

الأحد القادم 1441/5/3هـ حتى الخميس الموافق 1441/5/7هـ (الساعة 12 منتصف الليل).

رابط التقديم : (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على