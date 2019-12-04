وزارة الدفاع تنهي تدشين حساباتها على مواقع التواصل

المواطن - واس

دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع (فيسبوك،يوتيوب،انستغرام،سناب شات) تحت معرف (modgovksa) بمكتبه، اليوم ، بحضور رئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة ومدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة .

واستمع الرويلي لشرح من قبل مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة والتفاعل مع ما يطرح من موضوعات واستفسارات تتعلق بوزارة الدفاع.

وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة من خلال تدشينه حسابات وزارة الدفاع بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات للمساهمة في إبراز القوات المسلحة والحرص على الدقة في العمل الإعلامي وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ماوصلت إليه وزارة الدفاع بشكل خاص والمملكة بشكل عام من تطور وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن الغالي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على وطننا عزه وشموخه وأمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ء وزير الدفاع -حفظهما الله- .