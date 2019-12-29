وزارة العدل تعلن عن وظائف إدارية على المرتبة السابعة
يشترط الحصول على درجة البكالوريوس

وزارة العدل تعلن عن وظائف إدارية على المرتبة السابعة

2019/12/29
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن وجود وظائف تقنية بمسمى وظيفي مطوّر برامج عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل بالعاصمة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– مطوّر برامج

شروط التقديم :-

– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المحددة
– توفير قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– رفع صورة من وثيقة التخرج البكالوريوس بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة ، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وبحجم لا يتجاوز 1 ميقا للصورة امتداد (jpg/png).
– يتحمل مسؤولية صحة البيانات التي يتم تسجيلها وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب
– أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.

تاريخ التقديم :-

من اليوم الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ الساعة 9:00 صباحاً حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/07هـ الساعة 12:00 مساءً

رابط التقديم : (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • تدشين كتابة العدل المتنقلة بحفر الباطن
    •
  • وزارة العدل تعلن عن وظائف إدارية على المرتبة السابعة
    •
  • التنفيذ تستعيد 3.2 مليار ريال من دون مراجعة المحكمة
    •
  • العدل تعلن تأخير موعد الجلسات القضائية والدوام لمنسوبيها
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :