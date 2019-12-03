وزارة المالية تعلن توفر 66 #وظيفة إدارية للجنسين

المواطن - الرياض

دعت وزارة المالية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، مبينة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (66) وظيفة شاغرة (رجال، ونساء) بالمرتبة (5/6/7/8).

وأوضح الأستاذ إبراهيم بن عبدالله العريني مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، أن بدء التقديم متاح حالياً وحتى الساعة الثانية مساءً يوم الخميس الموافق 15 ربيع الآخر 1441هـ، على مدار (24) ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة عبر منظومة جدارة والتأكد من صحة البيانات، والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ومن ثم حفظ الطلب.

وأضاف العريني أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم لخريجيّ المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك خريجي درجة البكالوريوس والماجستير، والأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

وأشار إلى أنه يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة، كما أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً، على أن تكون عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، منوهاً بأنه سيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)، ومن ثمّ إعلان أسماء المرشحين والمرشحات النهائية عبر موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت.