وزير الصحة يحذر: 30 % زيادة في الإصابة بالإنفلونزا

وزير الصحة يحذر: 30 % زيادة في الإصابة بالإنفلونزا

2019/12/04
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - الرياض

دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعى إلى التطعيم ضد مرض الإنفلونزا بعد زيادة معدلات الإصابة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال الربيعة عبر تويتر: لاحظنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لذا أنصح بتطعيم الإنفلونزا فهو يحمي من الإصابة بنسبة ٦٠٪، ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.

وأوضح وزير الصحة أنه يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجانًا وبدون موعد، داعيًا من لديه أي سؤال أن يتصل على رقم ٩٣٧.

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محمد
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من الدخان المغشوش

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