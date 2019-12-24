وزير الطاقة يبحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات الثنائية

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم سمو وزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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