وسم مثير يعبر عن غضب الشبابيين

المواطن - محمد سمعه

أعربت جماهير نادي الشباب عن غضبها الشديد من تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد خسارته اليوم الخميس أمام نادي الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلقت جماهير الشباب وسم ” البلطان خذل الشبابيين” في إشارة منها إلى عدم رضاها على أداء مجلس إدارة النادي برئاسة خالد البلطان حول تقوية صفوف الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على الألقاب.

واتجهت بعض الجماهير لانتقاد قرار مجلس إدارة الشباب بالتعاقد مع المدرب الإسباني لويس غارسيا، حيث ذكر بعضهم أن المدرب لم ينجح في تحقيق أي نتائج إيجابية مع الفرق التي قام بتدريبها سواء كان فياريال الإسباني أو نادي رينهي الصيني.

وعيّن نادي الشباب، المدرب الإسباني لويس غارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر تويتر أن إدارة الليث تعاقدت مع المدرب لويس غارسيا خلفًا للأرجنتيني خورخي ألميرون لمدة ستة أشهر، مع أحقية التجديد له لمدة موسم بعد نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن نادي الرائد كان فاز على مضيفه الشباب برباعية مقابل ثلاثة أهداف اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة متراجعًا للمركز التاسع في جدول الترتيب، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.