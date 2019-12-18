وصفات طبيعية لضبط السكر في الدم

المواطن - متابعة

يؤكد خبراء الصحة، أن خسارة الدهون المتراكمة حول البطن من أفضل الطرق التي تحسن ضبط نسبة الجلوكوز بالدم، وتسهل التحكم في السكري.

وتفيد دراسات بأنه إذا تم التخلص من جرام واحد فقط من الدهون على البنكرياس يتحسن إفراز الإنسولين، ويستعيد الجسم قدرته على ضبط السكر. لكن توجد صعوبة في إنقاص الدهون من هذا الجزء من الجسم.

بينما توفر الأعشاب والعلاجات المنزلية طرقًا طبيعية لضبط نسبة الجلوكوز. إليك أهمها:

* حبق الأزهار أو أوراق الريحان عشبة هندية تُعرف أيضًا باسم “تولسي” أو “هولي بازل”، من أفضل العلاجات الطبيعية التي تنشّط البنكرياس لإفراز الإنسولين، وتزيد حساسية خلايا الجسم له. وتتوفر منتجات من العشبة مثل زيت وشاي التولسي.

* تناول ملعقة أو اثنتين من بذور الكتّان في اليوم يزوّد الجسم بكمية كبيرة من الألياف التي تقلل ارتفاع السكر في الدم بنسبة تقدر بحوالي 28 بالمائة.

* تناول جرام من القرفة يوميًّا لمدة شهر لخفض نسبة السكر المرتفعة بالدم. ويمكنك تناول كمية أكبر شرط ألا تتجاوز 4 جرامات في اليوم.

* الشاي الأخضر من العلاجات الطبيعية المساعدة على ضبط نسبة السكر بالدم.