#وظائف أكاديمية في جامعة الأمير سطام بـ #الخرج
في عدد من التخصّصات

#وظائف أكاديمية في جامعة الأمير سطام بـ #الخرج

2019/12/09
الساعة 9:03 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - واس

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم ، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة ” أستاذ مساعد ، وأستاذ مشارك ، وأستاذ ” في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة ، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة : (هنا).

ودعت الجامعة الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة ، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة ، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم ، مشيرة إلى ان تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 24-4-1441هـ.

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