وظائف أكاديمية في كليات الخليج بعدة تخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن، عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة ممن يحمل شهادات الدكتوراه بالعديد من التخصصات، للعمل بدرجة (أستاذ مساعد)، وذلك وفق التفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة:

الفقه.

أصول الفقه.

الشريعة.

اللغويات.

الترجمة.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– امتداد التخصص في المراحل الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).

– أن يكون تقديره العام البكالوريوس (جيد جدًّا) على الأقل.

– لغير السعوديين يلزم أن تكون الإقامة سارية المفعول.

تاريخ التقديم:

متاح الآن.

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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