وظائف أكاديمية في كليات الخليج بعدة تخصصات

المواطن - الرياض
أعلنت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن، عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة ممن يحمل شهادات الدكتوراه بالعديد من التخصصات، للعمل بدرجة (أستاذ مساعد)، وذلك وفق التفاصيل التالية:
المؤهلات المطلوبة:
الفقه.
أصول الفقه.
الشريعة.
اللغويات.
الترجمة.
شروط التقديم:
– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
– امتداد التخصص في المراحل الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).
– أن يكون تقديره العام البكالوريوس (جيد جدًّا) على الأقل.
– لغير السعوديين يلزم أن تكون الإقامة سارية المفعول.
تاريخ التقديم:
متاح الآن.
رابط التقديم: (اضغط هنا).
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