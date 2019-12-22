وظائف أكاديمية للرجال والنساء بـ جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن وجود 10 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء للعمل في كلية الحقوق (قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام) للعام الدراسي 1441/1440هـ، بدرجة (معيد، ومحاضر)، لمن يحمل البكالوريوس والماجستير، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
قسم القانون الخاص:
1- معيد (وظيفتان – للرجال):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).
2- معيدة (وظيفتان – للنساء):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).
3- محاضرة (وظيفة واحدة – للنساء):
– درجة الماجستير في تخصص (الأنظمة).
قسم القانون العام:
1- معيد (وظيفتان – للرجال):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).
2- معيدة (وظيفتان – للنساء):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).
3- محاضرة (وظيفة واحدة – للنساء):
– درجة الماجستير في تخصص (الأنظمة).
شروط التقديم :-
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المؤهل الدراسي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.
3- ألا يقل تقدير المؤهل الدراسي عن (جيد جداً).
4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك .
5- أن لا يتجاوز عُمر المتقدم أو المتقدمة عن (30) سنة لوظائف (معيد) و(35) سنة لوظائف (محاضر).
6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على درجة التوفل أو IELTS.
7- أن يكون حاصلاً على درجة القدرات الجامعيين.
8- أن لا يكون حاصلاً أو حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير وهم على رأس العمل.
الأوراق المطلوبة :-
وثيقة تخرج
كشف درجات معتمد
شهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت
تاريخ التقديم :-
متاح الآن وينتهي بتاريخ 1441/04/29هـ
رابط التقديم :-
تقدم الطلبات إلى مكتب وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الحقوق بمبنى رقم (73) غرفة رقم (21).
– العنوان البريدي ص.ب 80479 جدة 21589.
أو على البريد الإلكتروني: [email protected]
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