وظائف أكاديمية للسعوديين فقط بجامعة الباحة

المواطن - الباحة

أعلنت جامعة الباحة عن توفر وظيفة شاغرة للسعوديين (للرجال فقط) بمسمى “مدرس” على المستوى السادس حيث ترغب الجامعة في شغلها من خلال مسابقة عامة لحملة المؤهلات العلمية.

وأوضحت جامعة الباحة أن استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظيفة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 /4 /1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 /4 /1441هـ، وذلك عن طريق الحضور الشخصي فقط لمقر مركز اللغة الإنجليزية بالدور الثاني من مبنى كلية العلوم بالمدينة الجامعية بالعقيق، وفق التالي:

شروط التقدم على الوظيفة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يكون المتقدم موظفًا بجهة حكومية.

3- ألا يتجاوز عمر المتقدم (35) سنة عند التقدم على الوظيفة.

4- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير في إحدى تخصصات تدريس اللغة الإنجليزية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا إذا كانت الجامعة تمنح الدرجة بتقدير.

5- ألا يكون قد مضى على حصول المتقدم على درجة الماجستير أكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

6- أن يكون لدى المتقدم قرار معادلة لشهادة الماجستير في حال تم الحصول عليها من جامعة غير سعودية.

7- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية أو أحد فروعه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا إذا كانت الجامعة تمنح الدرجة بتقدير.

8- أن يكون لدى المتقدم قرار معادلة لشهادة البكالوريوس في حال تم الحصول عليها من جامعة غير سعودية.

9- أن يكون المتقدم قد حصل على جميع الشهادات في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وألا يكون قد حصل عليها عن طريق التعلم عن بعد، وإحضار ما يثبت ذلك عند الطلب.

10- اجتياز المقابلة الشخصية.

11- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

للاستفسارات فقط، يرجى التواصل على الإيميل التالي: [email protected]