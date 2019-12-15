#وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للطيران المدني
في عدة تخصصات

#وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للطيران المدني

2019/12/15
الساعة 9:16 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة وفق المسميات والتفاصيل التالية:

1- مدير إدارة الالتزام :

بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات
عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5
• القدرات :

القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
القدرة على استخدام برامج التصميم والنشر المكتبي والرسوم البيانية.
القدرة على التكيف مع التطورات الجديدة في التصميم وبرامج النشر المختلفة.
إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

2- مدير تشريعات وحوكمة أمن المعلومات :
بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات

عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5
• القدرات :

القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
القدرة على استخدام برامج التصميم والنشر المكتبي والرسوم البيانية.
القدرة على التكيف مع التطورات الجديدة في التصميم وبرامج النشر المختلفة.
إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

• للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الطيران المدني تسير رحلات جديدة بالطائف
    •
  • تسيير رحلات جديدة من وإلى مطار حائل
    •
  • إنجاز جديد لمطار الملك عبدالعزيز الدولي
    •
  • الطيران المدني يعلن عن فتح باب التقديم على برنامج قادة المستقبل
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :