وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للطيران المدني

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة وفق المسميات والتفاصيل التالية:

1- مدير إدارة الالتزام :

بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات

عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5

• القدرات :

القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

القدرة على استخدام برامج التصميم والنشر المكتبي والرسوم البيانية.

القدرة على التكيف مع التطورات الجديدة في التصميم وبرامج النشر المختلفة.

إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

2- مدير تشريعات وحوكمة أمن المعلومات :

بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسوب أو نظم المعلومات الحاسوبية أو هندسة البرمجيات

عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5

• القدرات :

القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

القدرة على استخدام برامج التصميم والنشر المكتبي والرسوم البيانية.

القدرة على التكيف مع التطورات الجديدة في التصميم وبرامج النشر المختلفة.

إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

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