#وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

#وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

2019/12/15
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات “إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، الإدارة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ثاني العقود والمناقصات.

– أخصائي أول العقود والمناقصات.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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