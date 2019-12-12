وظائف إدارية شاغرة بمصفاة ساسرف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل- الخزينة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

. مدقق حسابات- التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات).

. محلل- التوظيف والموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).