وظائف إدارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة

المواطن - جدة
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن توفر عدد (6) وظائف شاغرة في محافظة جدة، بمسمى “منسق تدريب” عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك وفق التفاصيل أدناه:
الوظائف الشاغرة:
– منسق تدريب.
شروط التقديم:
- شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال/ الموارد البشرية.
- لا يشترط الخبرة.
مهام الوظيفة:
- تصميم برامج التدريب والتطوير وتنسيقها في المنشأة، وتقديم الدعم اللوجستي لفعاليات التدريب والمشاريع الخاصة.
- دراسة احتياجات تدريب وتطوير الموظفين، والتعرف على برامج التدريب الداخلي والخارجي لمعالجة الثغرات في الكفاءات.
- تلقي الملاحظات من المشاركين عن مدى فعالية البرنامج، وإعداد تقرير للإدارة بذلك، والتوصية باتخاذ إجراءات بشأن المواد التدريبية والمنهجية.
- التسويق للبرامج التدريبية وإعداد جداول للحضور، ودعم الفعاليات التدريبية وتنظيمها.
- تصميم برامج التدريب والتطوير، وتحديد نتائج التعلم.
تاريخ التقديم :
متاح الآن.
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