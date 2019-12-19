وظائف إدارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة

المواطن - جدة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن توفر عدد (6) وظائف شاغرة في محافظة جدة، بمسمى “منسق تدريب” عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك وفق التفاصيل أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– منسق تدريب.

شروط التقديم:

شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال/ الموارد البشرية. لا يشترط الخبرة.

مهام الوظيفة:

تصميم برامج التدريب والتطوير وتنسيقها في المنشأة، وتقديم الدعم اللوجستي لفعاليات التدريب والمشاريع الخاصة. دراسة احتياجات تدريب وتطوير الموظفين، والتعرف على برامج التدريب الداخلي والخارجي لمعالجة الثغرات في الكفاءات. تلقي الملاحظات من المشاركين عن مدى فعالية البرنامج، وإعداد تقرير للإدارة بذلك، والتوصية باتخاذ إجراءات بشأن المواد التدريبية والمنهجية. التسويق للبرامج التدريبية وإعداد جداول للحضور، ودعم الفعاليات التدريبية وتنظيمها. تصميم برامج التدريب والتطوير، وتحديد نتائج التعلم.

تاريخ التقديم :

متاح الآن.

رابط التقديم : اضغط هنا