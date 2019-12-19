وظائف إدارية في المعهد التقني السعودي

المواطن - الرياض

أعلن المعهد التقني السعودي عبر حسابه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وجود وظائف إدارية شاغرة لمن يحمل درجات البكالوريوس بمسمى وظيفي (محلل فني لضمان الجودة)، من أجل العمل في محافظة الخفجي، وذلك وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

شروط التقديم :-

– أن يكون حاصلًا على بكالوريوس / دبلوم عالٍ. – أن يمتلك خبرة 10 سنوات في المجال. – خبرة في التدريب الفني تجربة ضمان الجودة أو إلقاء المحاضرات على مستوى الهندسة. – خبرة في العمل في بيئة تعاونية موجهة نحو الفريق. – القدرة على توصيل الأفكار باللغتين التقنية واللغة سهلة الاستخدام. – مهارات ممتازة في الاستماع والعرض التقديمي ومهارات التعامل مع الآخرين. – شهادة في نظم إدارة ضمان الجودة. – مهارات اتصال ممتازة الخطية والشفوية.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم :- (اضغط هنا)

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