وظائف إدارية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر

المواطن - الرياض

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” عن توفر وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي إدارة المخاطر وأمن المعلومات“، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي إدارة المخاطر وأمن المعلومات

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة.

– خبرة 4 سنوات في إدارة المخاطر وأمن المعلومات.

– معرفة جيدة بخطط استمرارية الأعمال والاستعادة بعد الكوارث.

– معرفة جيدة في مفاهيم PKI.

– حاصل على شهادات مهنية متخصصة مثل CISSP و CISA و CISM و ISO 22301 و ISO 27001.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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