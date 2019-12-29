وظائف إدارية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر

المواطن - الرياض
أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” عن توفر وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي إدارة المخاطر وأمن المعلومات“، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض.
الوظائف الشاغرة :-
– أخصائي إدارة المخاطر وأمن المعلومات
شروط التقديم :-
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة.
– خبرة 4 سنوات في إدارة المخاطر وأمن المعلومات.
– معرفة جيدة بخطط استمرارية الأعمال والاستعادة بعد الكوارث.
– معرفة جيدة في مفاهيم PKI.
– حاصل على شهادات مهنية متخصصة مثل CISSP و CISA و CISM و ISO 22301 و ISO 27001.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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