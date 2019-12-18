وظائف إدارية في برنامج يسر
للعمل في الرياض

وظائف إدارية في برنامج يسر

2019/12/18
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، بالتعاون مع صندوق (هدف)، عن وجود وظيفة شاغرة لمن يحمل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بمسمى وظيفي (أخصائي علاقات حكومية)، من أجل العمل في مدينة الرياض، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– أخصائي علاقات حكومية (للرجال- وظيفة واحدة).

مهام الوظيفة:

  1. تنفيذ أنشطة العلاقات الحكومية في المنشأة.
  2. مراقبة التشريعات ومراجعة السياسات والإجراءات.
  3. دعم جميع الإجراءات المتصلة بالبرامج الحكومية.

تاريخ التقديم :

متاح الآن.

رابط التقديم :

اضغط هنا

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • وزارة العدل تربط “يسّر” بمراسلاتها الإلكترونية
    •
  • #وظائف للرجال والنساء في برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية
    •
  • 14 #وظيفة للجنسين في برنامج يسّر
    •
  • تدريب منتهٍ بالتوظيف ببرنامج يسر
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :