وظائف إدارية في برنامج يسر

المواطن - الرياض

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، بالتعاون مع صندوق (هدف)، عن وجود وظيفة شاغرة لمن يحمل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بمسمى وظيفي (أخصائي علاقات حكومية)، من أجل العمل في مدينة الرياض، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– أخصائي علاقات حكومية (للرجال- وظيفة واحدة).

مهام الوظيفة:

تنفيذ أنشطة العلاقات الحكومية في المنشأة. مراقبة التشريعات ومراجعة السياسات والإجراءات. دعم جميع الإجراءات المتصلة بالبرامج الحكومية.

تاريخ التقديم :

متاح الآن.

رابط التقديم :

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