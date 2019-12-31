وظائف إدارية في شركة المراعي

المواطن - الرياض
أعلنت شركة المراعي عن وجود عدد 2 وظائف إدارية بمسمى وظيفي مسؤول الخزينة / مشرف أول الشؤون التنظيمية ، من أجل العمل في العاصمة الرياض.
الوظائف الشاغرة :-
1- مسؤول الخزينة
شروط التقديم :-
- – درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة.
- – حديث التخرج لا يشترط الخبرة.
- – مهارات الثقة بالنفس.
- – القدرة على العمل تحت الضغط للتعامل مع حجم كبير من الأنشطة.
رابط التقديم : اضغط هنا
2- مشرف أول الشؤون التنظيمية
شروط التقديم :-
- – درجة البكالوريوس في علوم الأغذية أو الصيدلة أو التغذية.
- – خبرة 3-5 سنوات في مجال ذي صلة.
- – مهارات تعدد المهام.
- – معرفة قوية في اللوائح الغذاء والأدوية.
- – مهارات إدارة الوقت.
- – مهارات التواصل مع الآخرين.
- – العمل تحت الضغط مع ضيق المواعيد النهائية.
رابط التقديم : اضغط هنا
اترك تعليقاً