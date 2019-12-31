وظائف إدارية في شركة المراعي

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن وجود عدد 2 وظائف إدارية بمسمى وظيفي مسؤول الخزينة / مشرف أول الشؤون التنظيمية ، من أجل العمل في العاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

1- مسؤول الخزينة

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة. – حديث التخرج لا يشترط الخبرة. – مهارات الثقة بالنفس. – القدرة على العمل تحت الضغط للتعامل مع حجم كبير من الأنشطة.

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2- مشرف أول الشؤون التنظيمية

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس في علوم الأغذية أو الصيدلة أو التغذية. – خبرة 3-5 سنوات في مجال ذي صلة. – مهارات تعدد المهام. – معرفة قوية في اللوائح الغذاء والأدوية. – مهارات إدارة الوقت. – مهارات التواصل مع الآخرين. – العمل تحت الضغط مع ضيق المواعيد النهائية.

رابط التقديم : اضغط هنا

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