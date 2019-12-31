وظائف إدارية في شركة المراعي
العمل في العاصمة الرياض

وظائف إدارية في شركة المراعي

2019/12/31
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن وجود عدد 2 وظائف إدارية بمسمى وظيفي مسؤول الخزينة / مشرف أول الشؤون التنظيمية ، من أجل العمل في العاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

1- مسؤول الخزينة 

شروط التقديم :-

  1. – درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة.
  2. – حديث التخرج لا يشترط الخبرة.
  3. – مهارات الثقة بالنفس.
  4. – القدرة على العمل تحت الضغط للتعامل مع حجم كبير من الأنشطة.

رابط التقديم : اضغط هنا

2- مشرف أول الشؤون التنظيمية

شروط التقديم :-

  1. – درجة البكالوريوس في علوم الأغذية أو الصيدلة أو التغذية.
  2. – خبرة 3-5 سنوات في مجال ذي صلة.
  3. – مهارات تعدد المهام.
  4. – معرفة قوية في اللوائح الغذاء والأدوية.
  5. – مهارات إدارة الوقت.
  6. – مهارات التواصل مع الآخرين.
  7. – العمل تحت الضغط مع ضيق المواعيد النهائية.

رابط التقديم : اضغط هنا

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محمد عبد المنعم حسن جادو
ضيف
محمد عبد المنعم حسن جادو

مهني خباز فية وصائف عندكم مع العلم مقيم في، السعودية

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15 ساعة


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