وظائف إدارية في شركة شيندلر الألمانية للمصاعد
للعمل في محافظة جدة

وظائف إدارية في شركة شيندلر الألمانية للمصاعد

2019/12/17
الساعة 1:31 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلنت شركة شيندلر الألمانية للمصاعد عن توفر وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “مشغل مركز الاتصال“، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل في محافظة جدة ، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه :-

الوظائف الشاغرة :-

– مشغل مركز الاتصال

شروط التقديم :-

  1. – الخبرة في وظائف مماثلة لمدة سنة على الأقل.
  2. – مهارات التعامل مع الشكاوى المرغوبة.
  3. – مهارات تحمل الضغوط.
  4. – مهارات تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية.
  5. – القدرة على العمل في نوبات متغيرة.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب

للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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