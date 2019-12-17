وظائف إدارية في شركة شيندلر الألمانية للمصاعد

المواطن - جدة
أعلنت شركة شيندلر الألمانية للمصاعد عن توفر وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “مشغل مركز الاتصال“، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل في محافظة جدة ، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه :-
الوظائف الشاغرة :-
– مشغل مركز الاتصال
شروط التقديم :-
- – الخبرة في وظائف مماثلة لمدة سنة على الأقل.
- – مهارات التعامل مع الشكاوى المرغوبة.
- – مهارات تحمل الضغوط.
- – مهارات تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية.
- – القدرة على العمل في نوبات متغيرة.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب
للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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