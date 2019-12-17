وظائف إدارية في شركة شيندلر الألمانية للمصاعد

المواطن - جدة

أعلنت شركة شيندلر الألمانية للمصاعد عن توفر وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “مشغل مركز الاتصال“، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل في محافظة جدة ، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه :-

الوظائف الشاغرة :-

– مشغل مركز الاتصال

شروط التقديم :-

– الخبرة في وظائف مماثلة لمدة سنة على الأقل. – مهارات التعامل مع الشكاوى المرغوبة. – مهارات تحمل الضغوط. – مهارات تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية. – القدرة على العمل في نوبات متغيرة.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب

للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).