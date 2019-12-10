#وظائف بإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية
على سلم الوظائف الصحية

#وظائف بإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية

2019/12/10
الساعة 9:18 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - واس

دعت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية :

– طبيب مقيم
– أخصائي
– صيدلي
– فني

وعلى الراغبين في التقديم على الإعلان خلال فترة التقديم المحددة للقبول من 18 / 4 / 1441 هـ ولمدة ( 5 أيام) واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لجدارة ( اضغط هنــا ) .

– متطلبات التقديم :

• أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
• اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
• قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة
• إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
• الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية ، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية ماجستير ثم بكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب .
• اجتياز المقابلة الشخصية .

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