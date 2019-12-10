وظائف بإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية

المواطن - واس

دعت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية :

– طبيب مقيم

– أخصائي

– صيدلي

– فني

وعلى الراغبين في التقديم على الإعلان خلال فترة التقديم المحددة للقبول من 18 / 4 / 1441 هـ ولمدة ( 5 أيام) واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لجدارة ( اضغط هنــا ) .

– متطلبات التقديم :

• أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

• اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

• قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة

• إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

• الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية ، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية ماجستير ثم بكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب .

• اجتياز المقابلة الشخصية .