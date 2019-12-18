وظائف بشركة باب رزق جميل لحملة الدبلوم

المواطن - جدة
أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الدبلوم بمسمى وظيفي (فني خط إنتاج)، من أجل العمل في مدينة جدة، وذلك وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
– فني خط إنتاج (للرجال فقط).
شروط التقديم:
أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم.
جميع وظائف باب رزق جميل خاصة بالسعوديين وأبناء السعوديات وزوجات المواطنين.
تاريخ التقديم:
متاح الآن.
كيفية التقديم:
الحضور إلى موقع شركة باب رزق جميل بمحافظة جدة/ حي الصفا/ شارع ملا نيازي (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المُستمر)، اليوم الخميس 19/ 12/ 2019م (الساعة 9:30 صباحًا).
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