وظائف بشركة باب رزق جميل لحملة الدبلوم

المواطن - جدة

أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الدبلوم بمسمى وظيفي (فني خط إنتاج)، من أجل العمل في مدينة جدة، وذلك وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– فني خط إنتاج (للرجال فقط).

شروط التقديم:

أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم.

جميع وظائف باب رزق جميل خاصة بالسعوديين وأبناء السعوديات وزوجات المواطنين.

تاريخ التقديم:

متاح الآن.

كيفية التقديم:

الحضور إلى موقع شركة باب رزق جميل بمحافظة جدة/ حي الصفا/ شارع ملا نيازي (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المُستمر)، اليوم الخميس 19/ 12/ 2019م (الساعة 9:30 صباحًا).